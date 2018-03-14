عودة نجم الاتفاق إلى المملكة بعد رحلة علاج في إنجلترا

المواطن - الدمام

أكد نادي الاتفاق أن مهاجمه السعودي هزاع الهزاع عاد إلى المملكة اليوم قادماً من إنجلترا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق على تويتر أن الهزاع وصل إلى مدينة الدمام صباح اليوم الأربعاء قادماً من إنجلترا بعد نهاية فترة علاجه.

وكان الهزاع قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج لكرة القدم والتي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي في دولة الكويت.

ويستعد الأخضر وبقوة للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا، حيث يتواجد الأخضر في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات” مصر، روسيا، الأوروغواي”.

وعند عودة هزاع الهزاع لمستواه فسيمثل هذا الأمر خبراً ساراً لمدرب المنتخب السعودي من أجل تعزيز الصفوف الهجومية للأخضر في المونديال.







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