غازكو تدعو للتوقف الفوري عن استعمال هذه المنظمات

المواطن - وليد الفهمي - جدة:

نفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو ما تم تداوله حول حدوث تسرب للغاز من الأسطوانات المنزلية مؤكدة أن أسطواناتها مطابقة لمواصفات ومعايير الأمان.

وفي أعقاب تداول عدد من مقاطع الفيديو التي أكد موثقوها أن أسطوانات الغاز الحالية قد تسبب انفجارًا بسبب تسرب في رأس المنظم، أشارت الشركة إلى أن جميع المنظمات التي تحمل شعار غازكو فوق المنظم تتميز بالجودة العالية المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.

ونفت الشركة ما تردد حول تسريب بعض المنظمات الخاصة بالشركة للغاز داعية مستخدمة المنظمات غير الأصلية إلى ضرورة تغييرها بأخرى من قبل الشركة والتوقف عند استخدام الحالية ذات الجودة السيئة.







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