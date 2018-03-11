غامض وقد يقتل الملايين.. المرض x ينضم لقائمة الأمراض الفتاكة!

المواطن- متابعة

أعلن علماء ضم مرض جديد غير معروف ومميت، وهو المرض x، إلى قائمة الأوبئة العالمية المحتملة التي يمكن أن تقتل الملايين.

وكل عام يضع العلماء في منظمة الصحة العالمية، قائمة بالأمراض التي يرجح انتشارها وتحولها إلى وباء عالمي.

وضمن الأوبئة التي أضيفت هذا العام، فيروس “الإيبولا”، و”السارس”، و”زيكا” الذي صار اسمه الجديد المرض “x”، وعلى عكس مسببات الأمراض الأخرى، من غير المعروف ما الذي يسبب هذا المرض أو كيف يمكن للأطباء محاولة علاجه، بحسب لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وأكد الباحثون، أنهم أضافوا المرض X إلى قائمة الخطورة للتعرف على حقيقة أن الوباء المميت القادم يمكن أن يبدأ بمرض عادي لم يسبب أي مشاكل من قبل، ويمثل X مثالًا على أن وباءً خطيرًا يمكن أن يحدث بسبب مرض غير معروف حاليًّا.

ويمكن أن يكون المرض X من صنع الإنسان، وليس محض صدفة طبيعة، وهناك مخاوف متزايدة من ازدياد استخدام وتطوير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الحرب الأهلية الدموية في سوريا، وإسقاط قنابل كيميائية على المدنيين في مرات عديدة.

ولكن كان من الممكن أن ينشأ المرض X من الطبيعة، مثل الأوبئة القاتلة السابقة، كالإنفلونزا الإسبانية أو فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

وتأمل منظمة الصحة العالمية في أن يؤدي إضافة المرض X إلى القائمة رسميًّا، إلى دفع البلدان والباحثين إلى مضاعفة جهودهم لتوفير الحماية ضد الأوبئة غير المعروفة.







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