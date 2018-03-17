غدًا يوم مولد أغلب السعوديين.. 3 أسباب وراء ذلك

المواطن- الرياض

يوافق يوم غد الأحد الأول من شهر رجب، وهو الشهر السابع من السنة الهجرية، وهو أيضًا اليوم الذي يوافق ميلاد ما يقارب نصف السعوديين والمدون في الهوية الوطنية البالغة أكثر من 20 مليون هوية.

سبب مولد السعوديين يوم 1 رجب:

أما سبب تسجيل نصف السعوديين يوم 1 رجب، فهو أن السعوديين الأوائل تسجيل بياناتهم في كشوف رسمية تتبع لمنظومة مدنية في ظل غياب مفهوم الدولة الحديثة آنذاك، ولكن استمر الوضع طويلًا ليصل إلى الأجيال اللاحقة.

كما لجأ البعض إلى اختراع تاريخ الأول من رجب كتاريخ مفضل لمن أضاع تاريخه الحقيقي.

وأيضًا كانت الأحوال المدنية مع بداية إصدار الهوية الوطنية للسعوديين قبل نحو في تلك الفترة تسجل منتصف العام الهجري موعدًا لميلاد معظم السعوديين غير المعروفة تواريخ ميلادهم.







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