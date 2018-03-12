غرفة أبها تطلق برامج تدريبية متميزة لدعم المشاريع الصغيرة

المراطن - سعيد ال هطلاء - عسبر

بالتعاون مع البنك الأهلي وصندوق المئوية أطلقت غرفة أبها برنامجاً تدريبياً متميزاً لدعم المشاريع الصغيرة (كيف تبدأ مشروعك الصغير؟)، حيث إن مدة البرنامج 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يومياً، وذلك ضمن دورات غرفة أبها المتخصصة في تدريب وتطوير شباب وشابات من أصحاب الفكر والإبداع والراغبين في التميز وتحقيق النجاح في مجال المشروعات الصغيرة لتطوير المواهب الشابة في هذا القطاع وإعداد جيل متميز من رجال وسيدات أعمال المستقبل.

في هذا الصدد قدَّم الأمين العام للغرفة عبدالله بن سعد الزهراني شكره للبنك الأهلي وصندوق المئوية على ما بذلاه من جهود لدعم شباب وشابات عسير وفتح قنوات المعرفة لنقل الخبرات في عالم المشاريع الابتكارية والإبداعية التي تنمي اقتصاديات المعرفة في المجتمع، موضحاً أن التعاون بين غرفة أبها والبنك الأهلي وصندوق المئوية يأتي في إطار تحقيق الأهداف المشتركة للإسهام في نشر ثقافة العمل الحر وتوجيه الشباب للبدء في مشاريعهم ليكونوا مستقلين مادياً.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي (كيف تبدأ مشروعك الصغير؟) يعتبر أحد البرامج التدريبية التي يقدمها مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة أبها لمجتمع منطقة عسير، وتضمن البرنامج عدة محاور هي: تحويل الأفكار إلى مشاريع، والتعرف على نموذج الأعمال، وإعداد خطة العمل التعرف على إدارة المنشآت التجارية، مع تقديم استشارات للمشاريع الواعدة لمدة 3 أشهر.







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