غرفة أبها توطن 25 فرصة عمل لشابات عسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

كشف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بأبها عبدالله بن سعد الزهراني عن سياسة ورؤية الغرفة، والتي تؤكد ضرورة توفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن بمنطقة عسير، وذلك من خلال تفعيل الشراكات مع العديد من القطاعات والشركات من خلال مركز التوطين بالغرفة الذي استقبل أكثر من 75 طالبة عمل على مدار يومين منفصلين للتنافس على 25 وظيفة مقدمة من شركتين وطنيتين.

وتم حضور 75 شابة من حاملات التخصصات المتوافقة مع وظائف (بائعة – كاشيرة – مديرة معرض)، حيث تم قبول 19 طالبة عمل قبولاً نهائياً بهذه الشركات الوطنية، موضحاً أن الغرفة تضع ضمن حساباتها إستراتجية توظيف سنوية وتحديد معدلات عالية للتوظيف، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية شملت تطوير كافة المعطيات المؤدية لدعم التوظيف والتي تستند على تطوير العلاقات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ودعم برامج التدريب بالغرفة بما يعزز وجود خبرات معززة لثقافة العمل المرجوة.







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