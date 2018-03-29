غرفة أبها توقع اتفاقية تعاون وشراكة مع خدمة المجتمع بكلية ابن رشد

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، اتفاقية تعاون وشراكة مع مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد وذلك لتطوير البرامج التدريبية وتسويقها، بحضور عميد الكلية الدكتور علي بن مفرح سرحان، وأمين عام الغرفة الأستاذ عبد الله بن سعد الزهراني، والأستاذ عبد الرحمن بن ناصر الأحمري نائب الأمين عام للغرفة وعدد من مسؤولي وموظفي الكلية والغرفة.

من جانبه أشار الأمين العام عبد الله الزهراني، إلى أن اتفاقية التعاون تتضمن عدداً من بنود الشراكة والتعاون لتعزيز التبادل المعرفي والخبرات بمجالات التدريب بين الطرفين، مؤكداً رغبة الطرفين في إقامة تعاون بينهما انطلاقاً من مسؤولياتهما المشتركة تجاه مجتمع منطقة عسير، وما يلزم من السعي إلى تحقيق التكامل بين الجهتين للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التدريبية التي تخدم تنمية الإنسان في منطقة عسير، كما سيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون المشترك بالتدريب حسب التصور الوارد في هذه الاتفاقية،التي تنص على تسويق البرامج التدريبية من خلال قاعدة البيانات التي تمتلكها غرفة أبها.







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