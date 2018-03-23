غرفة الرياض تطرح وظائف للسيدات الاثنين المقبل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، وهي: “سمارت لينك – شركة حمد عبدالله سليمان المنيع للتجارة – المصنع العالمي لأنظمة المباني – شركة مهمة لدعم وتطوير الأعمال”.

وذكرت الغرفة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، باسم:

– مشرفة مركز اتصال.

– قائدة فريق.

– موظفة خدمة عملاء عبر الهاتف.

– بائعة.

– كاشيرة.

– محامية.

– رسامة هندسية.

– فنية إلكترونية اتصالات.

وأوضحت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض- طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 26 مارس 2018م، ويستمر لمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :