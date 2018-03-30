غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للسيدات بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى 3 شركات بالقطاع الخاص، وهي: “الشركة السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور) – شركة باسم القاسم للعطورات – شركة محمد عبدالمحسن العبدالكريم وشركاه للتجارة”.

وذكرت الغرفة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة فما فوق، باسم:

– محاسبة صندوق.

– بائعة عطور.

– موظفة خدمة عملاء.

– بائعة.

وأوضحت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض- طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2 أبريل 2018م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).







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