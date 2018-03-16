غرفة الرياض توفر وظائف للرجال الأحد المقبل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، هي: “لومن للبصريات- شركة أبناء السيد- شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني- الشركة السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور)”.

وأوضحت الغرفة أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، باسم:

– بائع نظارات.

– مسؤول استقبال.

– مسؤول شؤون إدارية.

– مهندس مبيعات.

– مساعد أمين مستودع.

– بائع معرض.

– مسؤول تطبيقات وبرامج.

– محاسب.

– مسؤول ملفات.

– سكرتير.

– موظف استقبال.

– مفتش جودة.

– موظف أمن وسلامة.

– كهربائي صيانة.

– مدير أمن.

– مشرف أمن.

– حارس أمن.

– مصفف ومسعر مواد تموينية.

– بائع أجهزة منزلية.

وبيَّنت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات في مقر غرفة الرياض -شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “الضباب سابقًا”- بمركز التدريب والتوظيف بالدور السادس، وذلك أيام الأحد والأربعاء والخميس الموافق 18-21-22 مارس 2018م، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وللاستفسار يُرجى الاتصال على هاتف رقم (920004565) أو (0114040044): تحويلة: (580 – 122)، أو على البريد الإلكتروني: (trc@rdcci.org.sa).

ولتقديم طلب توظيف، اضغط (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :