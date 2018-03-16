غرفة حفر الباطن توفر 40 وظيفة شاغرة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حفر الباطن وبالتعاون مع أسواق العقيل عن توفر 40 وظيفة شاغرة للسعوديين، للعمل ستة أيام بالأسبوع في القيصومة.

وبينت الغرفة أن الوظائف متاحة لحملة شهادات الثانوية العامة كحد أدنى، باسم:

– مشرف فرع (خبرة لا تقل عن سنتين).

– محاسب مبيعات.

– مصفف أرفف.

وأوضحت الغرفة أن التقديم سيكون بمقر الغرفة، وذلك في يوم الثلاثاء 1439/7/3هـ الموافق 2018/3/20م، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، مشيرة إلى أن على المتقدمين إحضار السيرة الذاتية وصور من المؤهلات والهوية الوطنية.







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