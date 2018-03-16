غموض موقف العابد مع الأخضر

المواطن – الرياض

سادت حالة من الغموض حول مدى إمكانية خوض لاعب كرة القدم نواف العابد لمباراتي السعودية الوديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري.

ورغم كون العابد من العناصر الأساسية في صفوف الأخضر، إلا أن الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا أربكت حسابات الجهاز الفني الذي ينتظر موقف الجهاز الطبي للتعرف على حجم الإصابة ومدى خطورتها عليه من عدمه.

وطالب الجهاز الفني للأخضر بانضمام العابد لمعسكر منتخب بلاده؛ حتى يتسنى للجميع متابعة حالته عن قرب، والوقوف على حجم الإصابة.

ويستهل المنتخب السعودي مبارياته الودية بمواجهة منتخب أوكرانيا في الثالث والعشرين من مارس الجاري على ملعب مدينة ماربيا.

وبعدها بأربعة أيام يواجه بلجيكا على ملعب الملك بودوان في العاصمة بروكسل.

ويلعب المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم بالمجموعة الأولى بجانب منتخبات أورجواي ومصر وروسيا المستضيفة.

ويستهل الأخضر مشواره في المونديال يوم 14 يونيو المقبل بمواجهة الدولة المستضيفة في لقاء افتتاح العرس العالمي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :