غوانغزو الصيني يحافظ على صدارة مجموعته الآسيوية

المواطن – عبدالناصر سيد

تغلب فريق غوانغزو إيفرجراند الصيني، على ضيفه جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في الجولة الرابعة للمجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأحرز ثنائية الفريق الصيني، الصربي نيمانيا غوديل والبرازيلي آلان دوغلاس في الدقيقتين 27 و37.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل بوريرام يونايتد التايلاندي مع ضيفه سيريزو أوساكا الياباني بهدفين لكل منهما.

أحرز ثنائية الفريق التايلاندي، راتاناكورن مايكامي، والبرازيلي ديوغو لويس سانتو في الدقيقتين 11 و71، بينما جاءت ثنائية الفريق الياباني عبر دونع هيون يانغ وكينيو سوغيموتو في الدقيقتين 65 و88.

بذلك، يتصدر غوانغزو إيفرجراند المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن فريقي بوريرام يونايتد وسيريزو أوساكا، بينما يتذيل جيجيو يونايتد الترتيب برصيد ثلاث نقاط.







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