غورديولا قليل الثقة بنفسه ويخاف من فقدان السلطة!

المواطن - مروة نبيل

كشف طبيب نادي بايرن ميونيخ الألماني، مولر فولفهارت، أبرز عيوب المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالبافاري، الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي، عبر الكتاب الذي سيتم نشره خلال الفترة المقبلة.

وقال فولفهارت مقتطفات من الكتاب الذي سيتم نشره لاحقًا: “لقد شعرت بأن غوارديولا جرح كرامتي.. فهو شخص لديه ثقة قليلة في نفسه، ويفعل كل ما في وسعه للتقليل من الآخرين، ولذلك يعيش في خوف دائم، ليس من الهزيمة، ولكن من فقدان القوة والسلطة”.

وأضاف طبيب نادي بايرن ميونيخ الألماني: “الأمور أصبحت أكثر وضوحًا أنه لم يعد يثق بي وبفريقي، وجعل غوارديولا الأمور تسير للوراء، وبرغم أنه كان يعرف كل شيء بشكل جيد، إلا أن عمله التدريبي ليس فوق النقد”.

وتابع طبيب النادي البافاري تصريحاته قائلًا: “لم أتمكن من التواصل مع غوارديولا بالطريقة التي أفكر وأعمل بها، وحتى تقاريري عن اللاعبين لم تكن تثير اهتمامه، وكلما أردت الحديث معه يلتفت على الفور ويذهب بعيدًا”.

وبشأن المشادة التي حدثت بينه وبين غوارديولا قال طبيب بايرن ميونيخ: “كنا على طاولة الإفطار الكبيرة، وفقدت أعصابي بالكامل وصرخت في غوارديولا، ثم ضربت قبضة يدي على الطاولة بطريقة تسببت في تناثر الألواح والأكواب”.

وأوضح فولفهارت أن “اليوم المشؤوم” كما وصفه، كان بعد هزيمة بايرن ميونيخ أمام فريق بورتو البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتوجيه غوارديولا انتقادات حادة لحالة اللاعبين البدينة، الأمر الذي دفعه للاستقالة من منصبه، والعودة بعد تولي المدرب يوب هاينكس مسؤولية تدريب البافاري.







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