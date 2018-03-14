غوغل تُطلق خاصية جديدة لتسهيل عملية البحث

المواطن - متابعة

أطلقت شركة غوغل الأميركية خاصية جديدة في محركها من شأنها تسهيل عمليات البحث على المستخدم وتوفير وقته.

وتهدف الخاصية الجديدة إلى إظهار عرض مختصر أو “PREVIEW” لنتائج البحث في الصفحة الرئيسية دون الحاجة إلى زيارة كل رابط لمعرفة محتواه.

وأطلقت “غوغل” الخاصية بالتعاون مع موقع “STACK OVERFLOW”، الذي يعد أحد أشهر التجمعات الإلكترونية للمطورين الباحثين عن إجابات في مختلف المواضيع التقنية.

وعندما يقوم المستخدم بالبحث عن معلومة ما على غوغل، يُظهر المحرك أفضل إجاباته مرفقة بعرض مختصر لما تحويه الصفحة أو الرابط المراد زيارته.

وفي حال أراد المستخدم التعمق في الإجابة فيمكنه حينها زيارة الموقع للتعرف على المزيد. ولا تزال الخاصية في طور التجربة ولم تعمم بعد على كل المستخدمين.







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