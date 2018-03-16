غياب الدوليين عن نهائي الكأس وعقوبة الفرج يُثيران الجدل

المواطن – مروة نبيل

ما زالت عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف نجم الفريق الأول بنادي الهلال سلمان الفرج، تُشغل الأوساط الرياضية، خاصة أنها ستتسبب في ابتعاد اللاعب عن 4 مباريات مهمة وحاسة للزعيم.

وأثارت العقوبة الموقعة على سلمان الفرج وقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حالة من الجدل في الشوط الرياضي ما بين مؤيد للقرار ومعارض.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف نجم الهلال سلمان الفرج 4 مباريات رسمية عن المشاركة مع الزعيم، كما قررت إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة تجاه حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق.

وقال الإعلامي وليد الفراج: “عدم مشاركة الدوليين في نهائي كأس الملك وإرسال اللاعبين للاحتراف بالدوري الإسباني “خطأ” لكن الهدف بأن يشارك المنتخب بشكل مشرف في المونديال”.

وتساءل مقدم برنامج “أكشن يا دوري”: “كيف سيكون وجه الذين ينتقدون كل القرارات الخاصة بالمنتخب السعودي ولاعبيه عندما تكون مشاركة الأخضر مميزة بالمونديال؟”.

وعلق الناقد الرياضي عادل التويجري على عقوبة نجم نادي الهلال قائلًا: “إيقاف سلمان الفرج قرار غريب والضابط للمادة التي تم الاستناد عليه هو البطاقة الحمراء.. لقطات كثيرة شاهدناها على الناقل الرسمي دون أي عقوبة للعويس وعقيل”.

وتابع: “الحكم لم يكتب شيئاً في تقريره واللجنة استندت على قراءة الشفاه.. لجنة الانضباط فتحت على نفسها باب لن تستطيع إغلاقه.. القرار صدر بدون إثبات أو نص واضح للمادة”.

وأضاف الناقد الرياضي خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “لا أعلم ماذا قال سلمان الفرج لكن الحكم لم يخرج البطاقة الحمراء.. لجنة الانضباط فتحت على نفسها باباً لن تستطيع إغلاقه”.

واختتم عادل التويجري تصريحاته قائلًا: “المباريات التنافسية والنهائية هي الأفضل للاعبي المنتخب والفرصة كانت بنهائي كأس الملك”.

ومن جانبه، قال الناقد الرياضي موسى المحياني: “سلمان الفرج مخطئ لكن لا يستحق العقوبة كإجراء ولا يحق للجنة الانضباط التدخل بحالة لم يتخذ بها الحكم أعلى إجراء يملكه”.

وعن عدم مشاركة اللاعبين الدوليين مع أنديتهم في نهائي كأس الملك قال: “أكثر نادٍ مستفيد بعدم تواجد اللاعبين الدوليين في بطولة كأس الملك هو الفيصلي.. الأهلي هو المتضرر الوحيد”.

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر عدم مشاركة لاعبي الأخضر في نهائي الكأس، بسبب ارتباطهم مع المنتخب الأول في تحضيراته المجدولة مسبقًا، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، التي ستُقام في شهر يونيو المقبل بروسيا.







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