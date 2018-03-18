غياب المختصين بأنظمة الفيفا سبب مشاكل الأندية السعودية

المواطن - مروة نبيل

طالب عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الأندية بضرورة الاستعانة بمحامٍ مختص في القضايا الدولية خلال التعاقد مع اللاعبين الأجانب؛ من أجل تفادي حدوث أي مشاكل، الأمر الذي يُعرضهم لعقوبات مالية أو خصم نقاط.

وقال المسحل: “البيان الصادر من اتحاد الكرة يقصد به كل نادٍ سعودي تعاقد مع لاعبين أجانب لتنبيههم من القادم.. حيث إن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي تعطي الأندية مهلة للسداد لكن لجنة أوضاع اللاعبين لا تعطيهم مهلة .. الموسم القادم سيزداد عدد اللاعبين الأجانب وهدفنا تنبيه الأندية من العقوبات”.

وتابع: “سندعو الأندية لترسل ممثليها ونشرح كل التفاصيل الخاصة بقضايا الفيفا .. دورنا هو أن نقدم كل الدعم للأندية لكي لا نرى عقوبات بخصم نقاط، ملفات القضايا يتم إرسالها بشكل كامل من الفيفا إلى الأندية وفي ورشة العمل التي سنقيمها سنعرض للأندية الحلول.. سمعة الدوري مهمة لنا وسنساند كل الأندية”.

وأضاف: “الفيفا أوقف العمل بالفاكس ونحن نقوم بالتأكيد على الأندية والتأكد من استلامها للخطابات عبر البريد الإلكتروني لتتخذ الخطوات اللازمة، يجب أن تستوفي الأندية شروط التسجيل أو ستُمنع من التسجيل.. مخالفة الحرمان من التسجيل لا تتحول للهبوط إلا عند تكرارها بنفس القضية والخصم”.

واختتم المسحل تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “يجب على الأندية أن يكون لديها محامٍ مختص بالقضايا الخارجية واستشارة محامٍ قبل إبرام العقود الخارجية”.

وعلق الناقد الرياضي جمال العلي على هذا الأمر قائلًا: “130 قضية يثبت أن السمعة راحت.. الأندية ملك للحكومة وهذا مال عام ولذلك يجب أن تكون هناك رقابة عليها.. كيف يتم السماح للأندية بالتعاقد وعليها قضايا ؟”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “الأيام القادمة سنشهد مشاكل وقضايا لأن اتحاد القدم سمح لأندية بالتسجيل وعليها ديون وقضايا.. أكثر الأندية لا تملك دائرة قانونية أو مالية.. نحتاج لمختصين بقانون الفيفا”.

وفي ختام تصريحاته، قال العلي: “أحد أهم أسباب القضايا الخارجية على الأندية السعودية هو عدم وجود قانونيين مختصين بأنظمة الاتحاد الدولي .. شاهد ديون الاتحاد والنصر.. أسباب ديون الأندية هم أعضاء الشرف ورئيس النادي الذي يريد تحسين صورته أمام الإعلام .. منع التسجيل يؤثر على أي فريق وشاهدوا ما حدث في الاتحاد”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد طالب بضرورة الالتزام بالقواعد واحترام القواعد المبرمة مع اللاعبين.

وأكد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه في حال عدم احترام الأندية السعودية لتعاقداتها مع اللاعبين، فذلك قد يُعرضها إلى عقوبات بمنع تسجيل اللاعبين، سواء من المملكة أو خارجها.

كما دعا الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية إلى ضرورة تسديد الأندية المستحقات المالية للاعبين في الوقت المتفق عليه، بجانب تجنب الوقوع في نزاعات تعاقدية تؤدي لعقوبات رياضية أو مالية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :