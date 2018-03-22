فائدتان من مباراة روسيا الافتتاحية للأخضر

المواطن - محمد سمعه

سيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الروسي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا يوم 14 يونيو المقبل.

وستقام المباراة الافتتاحية على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية مع توقع بحضور جماهيري كبير لدعم المنتخب الروسي.

وستكون المباراة الافتتاحية للمونديال ذات أهمية كبيرة للمنتخب السعودي خاصة أن لاعبي الأخضر يسعون إلى اللعب بقوة وتحقيق نتيجة إيجابية بجانب تسويق أنفسهم للأندية الأوروبية الكبرى عن طريق التألق مع منتخب بلادهم.

ويقع الأخضر في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات “مصر، روسيا، الأوروغواي”.

سبق للمنتخب السعودي أن تأهل من قبل إلى بطولة كأس العالم في 4 مناسبات وذلك قبل تأهله إلى مونديال روسيا وذلك بعد فوزه على المنتخب الياباني بنتيجة هدف دون رد سجله نجم نادي ليفانتي الإسباني.

وكان المنتخب السعودي شارك لآخر مرة في مونديال 2006 في ألمانيا حيث ودع المسابقة من الدور الأول بعد تعادله مع المنتخب التونسي بنتيجة هدفين لكل فريق وخسارته من المنتخب الأوكراني بأربعة أهداف دون رد وخسارته كذلك من المنتخب الإسباني بهدف نظيف.

جاء المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لتدريب المنتخب السعودي خلفًا لمواطنه إدجاردو باوزا والذي رحل بعد الأداء السلبي للأخضر في المباريات الودية الماضية.

سيواجه المنتخب السعودي نظيره المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم يوم 25 يونيو المقبل.

سبق للأخضر التتويج بلقب كأس أمم آسيا في 3 مناسبات كان آخرها في عام 1996 في دولة الإمارات.







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