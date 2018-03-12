فاتورة مياه خيالية في الدمام.. أكثر من 250 ألف ريال والسبب!

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

فوجئت مسنة في حي الشاطئ بكورنيش الدمام، بصدور فاتورة مياه تراكمية خيالية على منزلها الذي لا يسكنه سوى 4 أشخاص فقط.

ويسكن في المنزل المسنة وابنتها الكبرى وخادمة وسائق، وهو ما دفع نجل المسنة م. عبدالإله النعيم للتساؤل، في تصريحات إلى “المواطن“: كيف يكون الاستهلاك بهذا القدر ونحن أسرة صغيره جدًّا؟!

وقال ابنها “النعيم”: إنه تواصل مع وزارة المياه عبر تغريدة على “تويتر” أرفق فيها صورة الفاتورة، وردت الوزارة أن فنيًّا حضر لمعاينة المنزل ووجد تسريبًا للمياه في بعض الأماكن، وطلبوا إصلاحها، وبعد أسبوع سيتم الكشف من جديد حتى يتأكدوا من حل التسريب وحل مشكلة المبلغ العالي في المبلغ الذي وصل إلى أكثر من 250 ألف ريال، وهو مجموع فاتورتين.

وأشار إلى أن والدته أكدت أنها فاتورة تراكمية منذ 7 سنوات أي من عام 1432، مضيفًا أن المبلغ يدعو للحيرة حتى ولو تراكمي.

وأوضح النعيم أن المشكلة ليست مشكلة والدته فقط؛ فهناك الكثير من المواطنين يعانون من نفس المشكلة، مطالبًا بضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.

وأضاف النعيم أنه يفترض وضع حد ائتماني للفاتورة مثل 1000 ريال للشهر ثم يتم القطع حتى يعرف المواطن أن هناك مشكلة يجب حلها، وليس الانتظار حتى تصل لمبلغ فلكي.







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