فايننشيال تايمز تشير إلى تأجيل اكتتاب أرامكو وتحدد الموعد الجديد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، أن اكتتاب شركة أرامكو قد تم تأجيله فعليًا إلى العام المقبل، حيث اطلعت على بعض المحادثات بين الوفد السعودي الذي رافق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته لبريطانيا، وعدد من كبار المسؤولين في لندن، وهي المباحثات التي شملت التطرق بشكل فعلي إلى الحديث عن الطرح العام الأولي للشركة العملاقة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن عدداً من مصادرها المسؤولة أكدوا أن 2019 سيكون العام الحقيقي للاكتتاب العالمي، والذي سوف يعقد بالتزامن مع عملية الطرح في السوق المحلي بشكل رئيسي، والتي تعد الخطوة الرئيسية لاكتتاب أرامكو في المستقبل القريب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عدداً من المسؤولين البريطانيين قد أكدوا أن الوفد السعودي حرص على إبقاء الأمل لبورصة لندن في استضافة الإدراج العالمي لأرامكو، موضحين أن هناك اتفاقاً واضحاً بأن يكون الاكتتاب في الربع الأول من العام المقبل، وهو أقرب تقدير ممكن.

ولفتت المصادر الخاصة بفايننشيال تايمز، إلى أن هناك مناقشات حول إمكانية طرح أسهم أرامكو في البورصة الداخلية تداول، إلا أنه لا توجد فرصة لعقد الجزء العالمي من الاكتتاب خلال العام الجاري.

وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور خالد الفالح أنه من الممكن تأجيل عملية الطرح العام الأولي لاكتتاب أرامكو حتى عام 2019، وذلك بعد أن كان مقرراً له النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما جاء متماشيًا مع تصريحات بعض المسؤولين والذين أكدوا احتمالية تأجيل الاكتتاب.

وكان الفالح قد أكد خلال لقائه مع شبكة بلومبيرغ الأميركية، أن “من 31 ديسمبر إلى 1 يناير لن تتغير قيمة المملكة، لذلك لا أرى هذا الموعد النهائي الذي تُشير إليه على أنه أمر مهم”، مشيرًا إلى أن الأمور الحقيقية في الاكتتاب هي أنه سيحدث بشكل فعلي وستكون بورصة تداول في المملكة السوق الرئيسي للطرح.

وأشار الفالح الذي أجرى اللقاء إبان تواجده ضمن الوفد المرافق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته لبريطانيا منذ أيام، إلى أن المملكة وضعت الإطار المالي والتنظيمي لعملية الاكتتاب العام، وسيتم الإعلان عن التوقيت الفعلي للطرح العام عندما تكون الظروف مناسبة لنجاح هذه القائمة.







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