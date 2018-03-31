فتاه_الحمايه_تناشد_ولي_العهد .. وأبا الخيل: لا تريد العودة لذويها

المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن الفتاة المُعنفة في جدة من قبل ذويها في وحدة الحماية الاجتماعية ولم يتم تسليمها إلا بعد ضمان عدم تعرضها للإيذاء.

وقال أبا الخيل: “‏إشارة إلى المقطع المتداول لفتاه الحمايه تناشد ولي العهد‬⁩، فتؤكد الوزارة أنّ الفتاة مازالت في وحدة الحماية الاجتماعية بجدة لتعرضها لعنف من قبل ذويها، ولن يتم تسليمها إليهم إلا بعد ضمان عدم تعرضها للإيذاء، ويتاح لها مراجعة أي جهة تحتاج إليها بحرية، ولديها مواعيد في المحكمة”.

ولفت إلى أنه تم تسجيل الفتاة في دورة تدريبية تطويرية بأحد المعاهد المتخصصة، كما أنها لا ترغب في العودة إلى ذويها، ويجري التنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن قضيتها.







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