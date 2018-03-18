فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية

المواطن - متابعات

توجَّه الروس إلى مراكز الاقتراع صباح اليوم (الأحد) في موسكو والجزء الأكثر كثافة سكانية في روسيا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات يضمن فيها الرئيس فلاديمير بوتين الفوز بولاية رئاسية رابعة من ست سنوات.

ونظراً إلى الفرق في التوقيت، كانت مراكز الاقتراع فتحت في أقصى الشرق الروسي وسيبيرا في الساعة 20:00 ت.غ السبت على أن تغلق في جيب كالينينغراد على الحدود مع الاتحاد الأوروبي في الساعة 18:00 ت.غ الأحد.

ودُعي أكثر من 107 ملايين ناخب للتوجه إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد اعتباراً من الساعة 8:00 ت.غ في أكبر بلد عدداً في العالم.

وكل المؤشرات تُطمئن الرئيس الروسي الذي يحظى بنحو 70% من نوايا الأصوات بحسب آخر استطلاعات الرأي، والذي ينسب إليه الروس عودة الاستقرار بعد التسعينات، فيما يقول منتقدوه إن ذلك تم على حساب تراجع الحريات.

ومن المفترض أن يفوز بوتين (65 عاماً) الأحد بولاية رابعة ستُبقيه في السلطة حتى 2024، بعد نحو ربع قرن على تعيينه من قِبَل الرئيس بوريس يلتسين خلفاً له.







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