فرانس برس: التحالف العربي سيرد بقوة على صاروخ الحوثي

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

سلطت وكالة أنباء فرانس برس الضوء على استهداف صواريخ الحوثيين الباليستية لعدد من المدن في المملكة، والتي نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها وإسقاطها.

وأكدت الوكالة الفرنسية في سياق تقريرها، أن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن سيرد بشكل قوي على هذا الهجوم خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يعني إمكانية شن غارات مكثفة على مواقع التنظيم الإرهابي في اليمن.

وأشارت إلى أن إيران واصلت دعمها لعناصر الحوثيين بشكل رئيسي، وهو ما وضح من خلال تدفق الصواريخ الباليستية إلى أيدي الحوثيين.

وتمتلك السعودية بشكل فعلي العديد من أنظمة الدفاع المتطورة، والتي تشمل أحدث منظومة أميركية، والتي تُعرف باسم ثاد، والتي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي مع شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة مايو الماضي، بالإضافة إلى منظومة الصواريخ الدفاعية باترويت المتطورة، والتي تنتجها شركة رايثون الأميركية، والتي من المتوقع أن تكون طرفًا في إحدى الصفقات العسكرية المقبلة للمملكة.

الصواريخ التي تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكية وإسقاطها قبل الاصطدام بالأرض، أثارت انتقادات دولية واسعة حول دور إيران في صراعات الشرق الأوسط، كما تفضح بشكل واضح مزاعم إيران بأنها امتنعت عن توصيل أسلحتها للحوثيين، لا سيما وأن الصواريخ الباليستية التي اعتراضها قبل منتصف الليل تشير إلى أن طهران تُضلل العالم.







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