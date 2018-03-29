فرز أوّلي.. السيسي يكتسح انتخابات مصر بـ21 مليون صوت مقابل 720 ألفاً لموسى

المواطن - القاهرة

أظهرت المؤشرات الأولية اكتساح الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصوات الناخبين، بحصوله على أكثر من 21 مليون صوت مقابل 720 ألفاً لموسى مصطفى موسى من أصل 23 مليوناً و293 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم على مدار 3 أيام، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وبدأ في مصر عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إعلان السلطات تمديد التصويت لمدة ساعة، ومن شبه المؤكد فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي حسب الفرز الأولي.

وبدأ الكثير من مراكز الاقتراع إغلاق أبوابها، وذلك بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات تمديد التصويت لمدة ساعة بذريعة التقلبات الجوية.

وقال رئيس لجنة فرعية في مدينة الإسماعيلية للتلفزيون المصري: إن السيسي حصل على 1528 صوتاً مقابل 81 صوتاً لموسى.

وقال السيسي عبر موقع فيسبوك الأربعاء: إن “صوت جموع المصريين سيظل شاهداً -بلا شك- على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة”، معتبراً أن “مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع ستظل محل فخر واعتزاز له”.

بدوره، وصف المرشح موسى “إقبال” المصريين على التصويت في الأيام الثلاثة بأنه “مشرف”، معتبراً أن تمديد التصويت ساعة إضافية كان إيجابياً.

وقبل إغلاق مراكز الاقتراع وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم نداء اللحظات الأخيرة للمصريين للإدلاء بأصواتهم، وقال عبر التلفزيون المصري “أعلنوا للعالم أن مصر دائماً تصنع التاريخ”.







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