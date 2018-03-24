فرنسا.. سر الوصية الداعشية في منزل منفذ اعتداء الجنوب

المواطن- متابعة

أكد مصدر قضائي في فرنسا، اليوم السبت، أن الشرطة داهمت منزل منفذ الاعتداءات في جنوب فرنسا، رضوان لقديم، وعثرت على كتابات تشير ضمنًا إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع المصدر نفسه أن “مداهمة منفذ الاعتداءات جنوب فرنسا أتاحت العثور على كتابات تشير ضمنًا إلى تنظيم داعش، وتبدو كأنها عبارة عن وصية”.

من جهته، أوضح مصدر مقرب من التحقيق أن “المحققين عثروا على وصية مكتوبة بخط اليد يعلن فيها (المنفذ) ولاءه لتنظيم لداعش”.

ويحاول المحققون معرفة الأسباب التي دفعت الشاب الفرنسي من أصل مغربي (25 عامًا)، إلى ارتكاب فعلته، وما إذا كان لديه شركاء.

وقتل رضوان لقديم 4 أشخاص في سلسلة اعتداءات وقعت جنوب فرنسا تبناها تنظيم داعش.

وتبيّن أن السلطات الأمنية كانت تراقبه؛ لقربه من الأوساط المتشددة، إلا أنها لم تلاحظ لديه أي سلوك يشير إلى احتمال قيامه باعتداءات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :