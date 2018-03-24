فروع العمل النسائية بالرياض تشارك في اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية

المواطن- الرياض

نظمت فروع العمل والتنمية الاجتماعية النسائية بالرياض، خلال الأسبوع الجاري، العديد من الفعاليات الداخلية والخارجية للمشاركة في اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية ومتلازمة داون، بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية بحضور إدارات الفروع ومنسوباتها والمشمولين بالرعاية داخلها من الجنسين.

وأقامت مراكز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس والدرعية ومركز الرعاية النهارية لحالات التوحد وكذلك مركز الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي ووحدة الخدمات المساندة للإناث مجموعة من المحاضرات التثقيفية الداخلية، وشارك البعض الآخر بأركان تعريفية في بعض الفعاليات الخارجية، التي نظمتها بعض الجهات الحكومية والأهلية المعروفة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية.

كما شاركت مراكز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس والملز والدرعية ومركز الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي في فعاليات اليوم العالمي لمتلازمة داون بمجموعة من الفعاليات الداخلية والخارجية التي أقيمت بهذه المناسبة.

وتأتي هذه المشاركات ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها الفروع النسائية في منطقة الرياض طوال العام للمشاركة في المناسبات العالمية والوطنية والاجتماعية والدينية؛ بهدف دمج فئاتها المستفيدة من الرعاية في المجتمع وتثقيف الفريق العامل معهم.







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