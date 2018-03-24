فريق الأمن السيبراني والبرمجة يزور مركز عمليات السايبر بشركة ريثيون الأميركية

المواطن- واس

خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة الأميركية، زار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي وأعضاء فريق الاتحاد أمس الجمعة، أكاديمية السايبر ومركز عمليات السايبر في مقر شركة ريثيون بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وجرى خلال الزيارة التي تأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة وشركة ريثيون الأمريكية (Raytheon) استعراض برامج ومسارات الأكاديمية والخدمات المقدمة، كما تم مناقشة إمكانية تنفيذ تلك البرامج والمسارات في مقر الاتحاد بالمملكة.



وتضمنت الزيارة كذلك الاطلاع على مراكز الأكاديمية وأنظمتها، وتم الاتفاق على أن تتم زيارة من قبل فريق الشركة لمقر الاتحاد في الرياض لبحث إمكانية تقديم تلك البرامج للإستفادة منها في أكاديمية الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الإصطناعي التي أطلقت مؤخرًا بقرار من المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود بن عبدالله القحطاني.







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