فضيحة فيسبوك تدفع أوروبا للضغط

المواطن- متابعة

تسعى المفوضية الأوروبية للضغط على شركة فيسبوك لمعرفة ما إذا كانت بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي من بين تلك التي جمعتها شركة استشارات سياسية بريطانية، بعدما قالت هيئة تنظيمية أميركية إنها تحقق في ممارسات الشركة المتعلقة بالخصوصية.

وما يزيد الضغوط على شركة كمبردج أناليتيكا، فقدانها أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية في الأيام العشرة الأخيرة.

وانخفضت أسهم فيسبوك أكثر من 5% أمس الاثنين، بعدما أعلنت هيئة حماية المستهلكين الأميركية عن تحقيقها بشأن كيف سمحت شبكة التواصل الاجتماعي على الإنترنت بوصول بيانات 50 مليون مستخدم إلى كمبردج أناليتيكا.

واعتذر مسؤولو فيسبوك التنفيذيون بعد ظهور تقارير عن استخدام الشركة البريطانية البيانات الشخصية للتأثير على الناخبين الأميركيين.







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