فض المنازعات تُصدر 6 قرارات.. تعرَّف عليها

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قرارات غرفة فض المنازعات بشأن أندية ضمك، هجر، الشباب، الوحدة ونجران.

وألزمت غرفة فض المنازعات نادي ضمك بدفع مبلغ 64 ألف ريال، للاعب علي بن محمد مدحلي، ومبلغ (3,200 ريال) لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

وقررت لجنة فض المنازعات إلزام نادي هجر بدفع مبلغ 750 ألف ريال ومبلغ ألف ريال للاعب جاسم الحمدان، ومبلغ (37,500 ريال) لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

كما ألزمت نادي هجر بدفع مبلغ 218 ألف ريال و5 آلاف ريال للاعب أحمد الخاطر، ومبلغ (10,940 ريالاً) لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

وتابع حساب الاتحاد السعودي الرسمي أن غرفة فض المنازعات ألزمت نادي الشباب بدفع مبلغ 250 ألف ريال و5 آلاف للاعب ساري عمرو، ومبلغ (12,500 ريال) لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

غرفة فض المنازعات ألزمت أيضًا نادي الوحدة بدفع مبلغ 50 ألف ريال للاعب إبراهيم بن علي الغامدي، ومبلغ (2,500 ريال) لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

وكانت آخر قرارات غرفة فض المنازعات بشأن نادي نجران الذي ألزمته بدفع مبالغ 190.908 ريالات، و5 آلاف ريال و10 آلاف ريال للاعب جمعان الدوسري، ومبلغ (10,045 ريالاً) لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.







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