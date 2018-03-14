فقاعة أسعار بيتكوين تنفجر قريبًا

المواطن- متابعة

أكد مستثمرو شركة “أليانز” أن أسعار عملة بيتكوين الافتراضية تواجه فقاعة على وشك الانفجار في المستقبل القريب؛ لأن العملات الرقمية تعاني من عدة قيود تنظيمية بسبب ما تشهده من أنشطة غير قانونية.

وقال المستثمرون: إن هوس “بيتكوين” وفقاعتها المحتملة على وشك الانفجار، لاسيما أن بها عيوبًا قاتلة ستكون وراء نهايتها.

وهبطت بيتكوين بشكل حادة منذ قفزتها بنسبة 2000% على مدار الاثني عشر شهرًا المنتهية في ديسمبر الماضي.

وتم التداول على “بيتكوين” قرب 8.7 ألف دولار خلال تداولات الأربعاء، بعد أن قفزت قرب 20 ألف دولار نهاية العام الماضي.







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