فك غموض مقتل أربعيني بطلق ناري في عسير والقاتل يسلم نفسه

المواطن - سعيد آل هطلاء - بيشة

كشفت شرطة عسير تفاصيل مقتل أربعيني بطلق ناري.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، الرائد زيد بن محمد الدباش، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة بيشة تلقت بلاغًا، اليوم السبت، بوجود شخص مصاب بطلق ناري، وفور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين، ووجد شخص في العقد الرابع من العمر قد فارق الحياة.

ولفت إلى أن تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الوفاة وبإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، فيما أسفرت المتابعة الأمنية وبعد التضييق على المتهم بادر بتسليم نفسه، واتضح أنه في العقد الرابع من العمر وضُبط بحوزته السلاح المستخدم بالجريمة.

وقال الدباش: إنه تم اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية وإيداع المتهم التوقيف وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.







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