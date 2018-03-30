فنانة جزائرية تصفع زميلتها وتوجه لها السباب.. حاولت تنفذ فعلًا صادمًا!

المواطن - متابعة

تسببت مشاجرة بين فنانتين بالجزائر في حالة من الغضب والاستهجان؛ ذلك لصفعها وسبها للأخرى بل ومحاولة نزع ملابسها وتصويرها في مشهد صادم.

وتداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو للواقعة، الذي تعتذر “المواطن” عن نشره؛ لما يحمل من مشاهد صادمة وألفاظ خادشة.

والفيديو يخص فنانتين جزائريتين مغمورتين، حيث بيّن ضرب إحداهن للأخرى بشكل عنيف، حيث جثمت واحدة منهن سهام الجابونية، فوق الأخرى لتنهال عليها بالصفعات وتوجه لها السباب.

وبحسب ما ذكر متداولو المقطع، اقتحمت سهام الجابونية منزل الفنانة الأخرى عبير ومعها أفراد يحملون السيوف.

وطالب مغردون بمحاسبة الاثنين؛ لما سببوه من إساءة للشعب الجزائري وفنه العريق.

ولم يوضح المقطع سبب المشاجرة.







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