فنون أبها تمزج بين الشعر والنغم في مركز الملك فهد الثقافي

المواطن - سعيد ال هطلاء - ابها

ينظم فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها، مساء غد الاثنين، أمسية شعرية بعنوان “الشعر والنغم” بمشاركة الشعراء زايد حاشد وحسن القرني وإبراهيم حلوش، ويديرها سلمان آل سامة وذلك بمقرها في مركز الملك فهد الثقافي.

وأوضح مدير الفرع أحمد السروي أن هذه الأمسية تأتي ضمن برنامج الفعاليات الجماهيرية للمنتدى الثقافي، حيث تهدف الجمعية من خلاله إلى نشر الثقافة والفن المحلي في أوساط المجتمع العسيري وتحقيقاً لرؤيتها في تنمية حضارة الثقافة والفنون ودمجها في النسيج المجتمعي؛ ما يعزّز مستوى الابتكار والتذوّق الفني لدى أجيال اليوم والغد ويرفع مكانة المملكة على خارطة الإبداع العالمية.

وبيَّن السروي أنه سيتم تمازج مباشر بين القصائد ودندات العود لإضافة بُعد مختلف للأمسية يجمع بين الطرب والقصيدة الملقاة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :