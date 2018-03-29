فهد المرداسي يُعلق على مشاركته في كأس العالم 2018

المواطن - مروة نبيل

أعرب الحكم السعودي الدولي فهد المرداسي عن سعادته البالغة باختياره للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل، مؤكدًا على تلقيه دعم كبير من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن الحُكام والطواقم المساعدة التي ستقود كأس العالم 2018 تحكيميًا؛ واختار طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم الدولي فهد المرداسي ويُساعده الثنائي عبدالله الشلوي ومحمد العبكري.

وعلق فهد المرداسي على مشاركته في المونديال قائلًا: “تلقيت دعمًا كبيرًا من معالي المستشار تركي آل الشيخ بتفريغي تمامًا للتحكيم.. وكنت واثقًا من اختياري، والحمدلله تم اختياري إلى جانب المساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، ونسأل الله التوفيق”.

وتابع فهد المرداسي قائلًا: “لم أتغيب عن التحكيم، حتى عندما كان جميع حكام الجولة من الأجانب، كنت أحكّم في بطولات خارجية… المباريات التي نقودها خارجيًا تكون أقل إثارة من مباريات دورينا، لكنها أكثر جودة كون اللاعبين هناك يركزون على المباراة وليس على الأمور التحكيمية”.

وأضاف فهد المرداسي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” قائلًا: “أعمل حاليًا في الهيئة العامة للرياضة، وأتلقى كامل الدعم من الجميع هناك.. الثقة عالية من المسؤولين في لجنة اختيار الحكام في الاتحاد الآسيوي بالحكم السعودي والدليل تواجدنا في العديد من المباريات”.

واستكمل الحكم السعودي الدولي فهد المرداسي تصريحاته قائلًا: “نقود مباريات حساسة في مجموعات شرق آسيا، وكذلك الأدوار النهائية في غرب آسيا، ما عدا المباراة النهائية وذلك لتواجد فريق سعودي فيها في السنوات الأخيرة”.

واختتم فهد المرداسي تصريحاته الإذاعية قائلًا: “لا يتم التطرق لتقنية الفيديو إلا في حالات ركلات الجزاء أو أهداف التسلل سواء احتسابها أو إلغائها، والبطاقة الحمراء المباشرة، والأخطاء مثل إنذار لاعب بدلاً من لاعب بالخطأ وما شابه”.







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