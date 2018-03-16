فورين بوليسي: على ترامب استغلال رؤية ولي العهد للقضاء على التطرف

المواطن- الرياض

شددت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية على أن المملكة تستطيع الفوز في حرب الأفكار حول الإسلام، لافتةً إلى أن تبني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإسلام المعتدل يستحق دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأكد تقرير كتبه جون هانا، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني، أنه عندما يستقبل ترامب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض في وقت لاحق هذا الشهر ستكون هناك الكثير من القضايا الملحة لمناقشتها من أجندة الأمير الطموحة للتحديث والجهود المشتركة لمواجهة العدوان الإيراني، ولكن ينبغي أن يكون في مقدمة أولويات الرئيس تأمين التزام ولي العهد بقيادة الحرب الأيديولوجية ضد أفكار التطرف العنيف.

وتحدث هانا عن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الإسلام المعتدل، وأوضح أن ولي العهد هاجم أيديولوجية المتطرفين، واعترف بأن المشكلة انتشرت حول العالم، وتعهد بأن الوقت قد حان للتخلص منها.

وأوضح الكاتب أن “لو كان صناع القرار الأميركيين تعلموا درسًا منذ 11 سبتمبر، فهو أن المسلمين الآخرين سيستطيعون في نهاية الأمر اقتلاع الأيديولوجية المتشددة والآن يوجد لدى المملكة أكثر الدول الإسلامية نفوذًا في العالم، قائد يقول: إنه يهدف إلى فعل هذا وربما كانت هذه لحظة تاريخية يجب أن ينتهزها الرئيس الأميركي”.







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