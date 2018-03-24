فوز بثلاثية للمكسيك وهزيمة كرواتية استعدادًا للمونديال

المواطن – متابعة

حقق المنتخب المكسيكي فوزًا وديًا في الوقت الذي تلقى فيه المنتخب الكرواتي هزيمة في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام الصيف الجاري بروسيا.

وتغلّب منتخب المكسيك على آيسلندا بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها ماركو فابيان وميغيل لايون (هدفين) في الدقائق 37 و65 و90.

وتلعب المكسيك في المجموعة السادسة بجانب منتخبات ألمانيا، والسويد وكوريا الجنوبية، بينما تلعب آيسلندا في المجموعة الرابعة بجانب الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا.

وفي مباراة ثانية، خسر منتخب كرواتيا من بيرو بهدفين دون رد، سجلهما أندري كاريلو وإديسون فلوريس في الدقيقتين 12 و49.

وتلعب كرواتيا في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات الأرجنتين، وآيسلندا ونيجيريا، بينما تلعب بيرو في المجموعة الثالثة بجانب فرنسا وأستراليا والدنمارك.







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