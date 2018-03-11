فوز ثمين لأرسنال على واتفورد في الدوري الإنجليزي

المواطن – عبدالناصر سيد

انتزع فريق أرسنال ثلاث نقاط غالية بالفوز على واتفورد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدّم أرسنال بهدف في الدقيقة الثامنة عن طريق الألماني شكودرن موستافي لينهي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف.

وأضاف الجابوني بيير أوباميانج الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 59، ليواصل أصحاب الأرض والجمهور مسلسل سيطرتهم على مجريات اللقاء.

وأضاع واتفورد فرصة تقليص النتيجة في الدقيقة 62 عندما أهدر تروي دييني ركلة جزاء لفريقه عندما تصدى لها الحارس التشيكي بيتر تشيك.

وتعد تلك الركلة هي أول ركلة جزاء يتصدى لها تشيك منذ عام 2011، وبعد 16 ركلة جزاء مع أرسنال.

وجاءت الدقيقة 77 لتشهد معها الهدف الثالث لأرسنال عن طريق الأرميني هنريك ميختاريان.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 48 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 36 نقطة في المركز العاشر.







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