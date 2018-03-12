فيتامين د يحمي من هذا المرض القاتل

المواطن - متابعة

توصلت دراسة حديثة إلى أن فيتامين (د) يمكن أن يحمي من فشل القلب عقب الإصابة بأزمة قلبية.

ويرجع ذلك إلى أن فيتامين (د) يقوم بدور مهم في وظائف العضلات ومنها القلب، ولا تقتصر فائدته الأساسية على العظام كما هو شائع.

وعلى الرغم من أن العلماء لم يتوصلوا بشكل حاسم إلى الميكانيكية التي يقوم بها فيتامين (د) بحماية القلب من الفشل، إلا أن الدراسة التي أجريت في معهد ويست ميد المتخصص في أبحاث القلب بأستراليا وجدت أن فيتامين (د) يساعد على تقليل مخاطر فشل القلب، وخاصة في أعقاب الإصابة بأزمة قلبية.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية “هارت لونج أند سيركوليشن”، وأشار التقرير إلى أن فشل القلب مسؤول عن حالة وفاة من بين كل 9 وفيات في الولايات المتحدة، وأن معرفة طريقة تساعد على تقليل هذا الخطر هي خطوة هامة من الناحية الطبية.

وأظهرت الأبحاث أن فيتامين (د) يقوم بدور في كبح عملية الالتهاب التي تصيب أنسجة القلب أثناء أو في أعقاب الإصابة بأزمة قلبية.

ويمكن الحصول على فيتامين (د) من الشمس عن طريق التعرّض المباشر لها وليس من وراء زجاج. ويقوم الجسم بتخزين الكميات الزائدة من هذا الفيتامين، واستخدامها عند الحاجة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :