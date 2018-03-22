فيديو جراف “المواطن” .. تاريخ أرامكو منذ تأسيسها وحتى رؤية 2030

المواطن - الرياض

تمثل أرامكو أحد أهم أركان رؤية 2030 نظرًا لما تمثله من قيمة وأهمية خاصة مع قرب موعد الطرح الأولي لحوالي 5% من أسهمها.

تستعرض “المواطن” في المقطع التالي أبرز المحطات التاريخية في مسيرة الشركة منذ التأسيس وحتى اليوم.

في عام 1933 تأسست الشركة كشركة أميركية.

في عام 1938 تم اكتشاف الزيت بكميات تجارية في بئر الدمام رقم 7.

وفي 1939 تم تحميل أول ناقلة بشحنة من الزيت السعودي للتصدير.

في عام 1944 أطلق عليها اسم شركة أرامكو اختصارًا.

في عام 1968 كانت أرامكو أول شركة تنتج مليار برميل من الزيت.

في 1973 اشترت المملكة 25% من أسهم الشركة.

في عام 1980 انتقلت ملكية الشركة إلى المملكة بالكامل.

في عام 1984 تم تعيين أول رئيس سعودي للشركة.

في عام 1988 تم تغيير اسم الشركة إلى اسم أرامكو السعودية.

في 2016 صدرت رؤية 2030 وكانت أرامكو جزءا محوريا فيها.

في 2018 من المقرر طرح 5% من أسهم أرامكو في أكبر طرح عالمي.







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