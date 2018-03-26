فيديو واضح لاعتراض صاروخ فوق الرياض.. ودعوات لرد حاسم

المواطن- عبدالرحمن دياب

اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء أمس الأحد، صاروخًا باليستيًّا فوق العاصمة الرياض.

وتفاعل دعاة وشخصيات عامة مع الحدث عبر وسمي الرياض الآن، وصوت انفجار في الرياض، على موقع “تويتر”، داعين من خلالهما لقوات الجيش بدوام التوفيق والسداد، مطالبين بسرعة الثأر من الميليشيا الحوثية الإيرانية ومن خلفها.

اللهم احفظ بلادنا وعز ابطالنا في كل مكان اعتراض صاروخ . #الرياض_الان pic.twitter.com/JXq1BFxHB1 — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) March 25, 2018

ودعا عائض القرني: “اللهم احفظ الرياض عاصمتنا، واحفظ وطننا، واهزم عدونا، وأظهر نصرنا، سلامات يا عاصمة المجد، ويا دار نجد، دام لكِ السعد، ونحن مع النصر على وعد”.

ومن جانبه كتب عبدالله العضيبي: “اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم وفق رجال قواتنا المسلحة، الحمد لله الذي رد كيدهم”.

وغرد فيصل بن مشرف: “هذا البلد المبارك حاميه رب العالمين سبحانه يظن الحوثي والإيراني والقطري أن صناعات طهران العسكرية ممكن أن تعبر أجواء السعودية”.

وفي سياق متصل، أكد عبدالرحمن المطيري أن “هذه اللحظة المرعبة مرت عليهم في ثواني، ولكن كان خلفها أبطال يرصدونها ساعات وأيام”.

وقالت الكويتية جواهر: “اللهم من أراد السعودية، حكامها وشعبها وأمنها وأمانها بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، اللهم استودعناك السعودية بمن فيها فاحفظها وأنت خير الحافظين”.

دعوات للرد:

وطالب مغردون بسرعة الرد على هذه الميليشيا التي تستهدف المملكة وأمنها ليل نهار، وإجبار المجتمع الدولي على القيام بواجباته تجاه المملكة والوقوف معها ضد أذناب إيران في المنطقة.

وشدد المغردون على أن القوات المسلحة هي درع وسيف المملكة، ويجب أن يتم الرد بحسم على هذه الأفعال الإجرامية، خاصةً وأنها ليست المحاولة الأولى لاستهداف العاصمة الرياض.







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