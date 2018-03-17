فيديو وصور.. تأرجحت الشاحنة فأغرقت طريق صبيا – بيش بأسطوانات الغاز

المواطن - علي شيبان - جازان

شهد الطريق الدولي السريع بين محافظة صبيا- وبيش في جازان انقلاب شاحنة تحمل أسطوانات غاز؛ مما أدى إلى إيقاف الطريق وزحمة في السير.

ونجحت الجهات الأمنية والمرورية وفرق الدفاع المدني بمحافظة بيش وصبيا، في فك احتجاز مروري وذلك بسبب انقلاب الشاحنة، حيث وقع الحادث في تقاطع قرية “العزامة” الواقع بين صبيا وبيش.

وأكد مرتادو الطريق وشهود عيان أن الشاحنة كانت تتأرجح قبل أن تنقلب وتسقط منها العشرات من أسطوانات الغاز.

ونجحت فرق الدفاع المدني في منع وقوع انفجار أو أي أضرار ناجمة عن سقوط الأسطوانات في الطريق.











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