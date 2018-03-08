فيديو وصور توثق الترحيب بولي العهد على أبواب قصر باكنغهام

المواطن - لندن

وثَّقت مجموعة من الصور والفيديوهات الاستقبالَ الحافل والاحتفاء بولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أبواب قصر باكنغهام بلندن.

ورفع المواطنون المقيمون في بريطانيا وكذلك البريطانيون من مختلف الأعمار والفئات، الذين احتشدوا أمام القصر، الأعلامَ ورددوا الهتافات الترحيبية احتفاءً بولي العهد في زيارته التاريخية للمملكة المتحدة.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، قد استقبلت بالأمس في قصر باكنغهام في لندن، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونقل ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجلالة الملكة، فيما حملته نقل تحياتها لخادم الحرمين الشريفين.

كما تم تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات التاريخية السعودية البريطانية، وروابط الصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

وقد أقامت جلالة الملكة إليزابيث الثانية مأدبة غداء على شرف سمو ولي العهد بمناسبة زيارته الحالية للمملكة المتحدة.







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