فيصل بن خالد يطالب أهالي عسير بعدم السفر لتعزيته في وفاة شقيقه

المواطن- عسير

شدد أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد، على أهالي المنطقة، عدم تكبد عناء السفر إلى مدينة جدة، لتقديم واجب العزاء له، في وفاة شقيقه الأمير بندر.

وأكد الحساب الرسمي لإمارة منطقة عسير على “تويتر” أن الأمير فيصل بن خالد يشكر ويُقدر للجميع ولأهالي المنطقة مشاعرهم الصادقة، خلال ما عبروا عنه في وفاة الفقيد الأمير بندر بن خالد، ويطلب ويرجو عدم تكبد عناء السفر لحضور العزاء بمحافظة جدة نهائيًّا، حيث سيستقبل المُعزين بعد عودته بمدينة أبها.

وأعلن الديوان الملكي، اليوم الاثنين، وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز، وأنه سيصلى عليه غدًا الثلاثاء في المسجد الحرام، عقب صلاة العصر.







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