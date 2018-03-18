فيصل بن خالد يعزي أبناء الشيخ مشرف بن مطلق

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

عزّى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، أبناء الشيخ مشرف بن مطلق بن شنان، خلال اتصال هاتفي نقل فيه تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد.

وسأل أمير منطقة عسير، الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم الجميع وذويه الصبر السلوان.

ومن جهتهم، عبر أبناء الفقيد، مطلق وسعد وخالد وعبدالله وعبدالرحمن وفيصل، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للأمير فيصل بن خالد على تعازيه ومواساته لهم، مؤكدين أن ذلك كان له أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.







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