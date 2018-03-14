فيفا يكشف عن عدد التذاكر المطروحة عبر موقعه الإلكتروني لحضور المونديال

المواطن – متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه تم تخصيص 356700 تذكرة للمشجعين في جميع أنحاء العالم عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى في مرحلة البيع والأولوية للأسبق وقد بدأت أمس.

وقد أتت معظم طلبات الحصول على التذاكر من مشجعين من روسيا (197036)، متبوعين بنظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية (14845) والأرجنتين (14564) وكولومبيا (13994) والمكسيك (13505) والبرازيل (9691) والبيرو (9493) وأستراليا (5500) وألمانيا (5476) والصين (5459) والهند (4166) ، لتكون هذه هي البلدان العشرة الأولى من خارج الدولة المضيفة.

ورغم الطلب الهائل على التذاكر ووقت الانتظار لاستخدام الموقع الإلكتروني، إلا أن فيفا يشجّع كافة جماهير كرة القدم على زيارة الموقع الإلكتروني، والتحقق من النظام الخاص الذي يُعلم المشجعين عن مدى توفر التذاكر.

وهددت فيفا بأن التذاكر المتحصّل عليها من أي مصدر آخر سيتم إلغاؤها تلقائياً ولا يحق لأصحابها الدخول إلى الملعب أو الحصول على أي استرداد أو تعويض آخر.







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