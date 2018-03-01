فيلايني يقرر الرحيل عن مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعة

قرر اللاعب البلجيكي مروان فيلايني نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر بعد نهاية الموسم الحالي.

ورفض مروان فيلايني تجديد عقده مع مانشستر يونايتد والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتُوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع فيلايني في حال قرر ترك مانشستر يونايتد مثل روما الإيطالي ويوفنتوس الإيطالي وإنتر ميلان ونادي بيشكتاش وجالطة سراي في تركيا.

ورفض مروان فيلايني في الفترة الماضية تجديد عقده لمدة عام مع مانشستر يونايتد مفضلًا الرحيل لخوض تجربة احترافية جديدة في دوري آخر.

تقدم نادي جالطة سراي التركي بعرض للتعاقد مع فيلايني لمدة 3 سنوات مقابل تقديم راتب أسبوعي قدره 150 ألف جنيه إسترليني للاعب البلجيكي.

ويذكر أن فيلايني انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2013 قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي ونجح في الفوز بلقب الدوري الأوروبي ولقب الدرع الخيرية مع الشياطين الحمر خلال الفترة الأخيرة.

ويفكر مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب الإيفواري جيان سيري لاعب نادي نيس الفرنسي وذلك لتعويض رحيل اللاعب مروان فيلايني بداية من الموسم المقبل.

ويهدف يوفنتوس للتعاقد مع مروان فيلايني ليكون بديلًا للاعب الألماني سامي خضيرة والتي تشير أنباء إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف البيانكونيري بعد نهاية الموسم الحالي.

يستعد مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة لمواجهة نادي إشبيلية الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :