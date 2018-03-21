في#يوم_الأم هكذا يرى المغردون البر والوفاء

المواطن - سعد البحيري

البر بالوالدين والوفاء لهما لا يحتاج إلى يوم واحد في العام للاحتفال به بل هو أمر أمرنا به الله عز وجل في كل وقت وحين.. هذه خلاصة آراء المغردين حول الاحتفال بيوم الأم عبر الوسم الذي يحمل نفس الاسم وتصدر الترند السعودي خلال ساعات.

في يوم الأم أوصى المغردون أنفسهم ببر الوالدين وتفقد حاجاتهما والوقوف على طلباتهما وعدم الانشغال عنهما بمشاغل الحياة مهما كانت ظروفك.

وفي يوم الأم كذلك عبر الأبناء عن خالص أمنياتهم للأمهات بدوام الصحة وموفور العافية حيث كانت الصحة والعافية هي أكثر الأمنيات التي تم رصدها في تغريدات الأبناء.

وتسابق الشعراء والمغردون من كل دول العالم في التعبير عن أمنياتهم في يوم الأم.

في البداية قال الشيخ هزاع بن زايد: للأم في يومها أجمل التحايا وأعذب الأمنيات، هي صفاء الروح ونور العيون ودفء القلوب ومنها يستمد الأمل وتزدهر البصيرة، ولأمنا جميعاً، أم الإمارات، في هذا اليوم، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير فهي أم العطاء والخير والنماء ومعها تستمر مسيرة المرأة نحو مزيد من النجاح والازدهار.

وأضاف الإعلامي ماجد الغامدي: أجمل النساء في العالم ثلاث :أمي ..وظلها .. وانعكاس مرآتها.

وشارك عيسى الزهراني مقطع فيديو للمرابطين في الحد الجنوبي وكتب عليها معلقًا: تحية لكل أم أنجبت وسهرت وربت وأعدت مثل هؤلاء الأبطال الأشاوس الذي قدموا أرواحهم في سبيل الله دفاعاً عن الدين والوطن.. تحية لأمهات الشهداء الأبرار وهنيئاً لهن لقب ووسام الشرف (أم الشهيد) هؤلاء الأمهات حق لنا أن نفخر بهن في كل وقت فهن صانعات القادة والأبطال.

وقال الشاعر ناصر الوبير:

يمّه تراك أجمل وطن لـ أمنياتي

وأموت ما وصلت لآخر حدودك

وجـودك أعظم شي مر بحياتي

الله لا يحرمني : لذة وجودك







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