في إجراء مماثل.. موسكو تهدد بطرد 23 دبلوماسيًّا بريطانيًّا

المواطن - متابعات

هددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن موسكو ستطرد 23 دبلوماسيًّا بريطانيًّا وذلك في إطار المعاملة بالمثل.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد أمس الأول أن بلاده ستطرد دبلوماسيين بريطانيين قريبًا؛ ردًّا على طرد لندن 23 دبلوماسيًّا روسيًّا.

وقال لافروف، لوسائل إعلام روسية، إن طرد الدبلوماسيين البريطانيين سيحدث. واتخذت بريطانيا قرارها بعدما رفضت موسكو تقديم تفسير لكيفية استخدام غاز أعصاب روسي الصنع ضد عميل سابق وابنته في المملكة المتحدة.

وتنفي روسيا ضلوعها في الأمر، ووصف وزير خارجيتها اتهامات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لبلاده بالهستيرية.







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