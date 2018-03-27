في الدوري السعودي.. مهند عسيري ينفرد برقم مميز

المواطن - مروة نبيل

ظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهند عسيري بمستوى مميز في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري، ونجح في قيادة الراقي لحصد نقاط هامة؛ قادته لاحتلال المركز الثاني بالمسابقة المحلية.

وأشار موقع الإحصائيات الشهير “أوبتا” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تألق مهند عسيري اللافت قاده لامتلاك رقمًا فريدًا في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم؛ ووصفه بالـ”مقتصد”.

وكتب حساب موقع الإحصائيات الشهير “أوبتا” على “تويتر”: “يُسجل مهند عسيري هدفًا بعد كل 25 لمسة كمعدل هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين وهو أفضل معدل بين لاعبي هذا الموسم (حد أدنى هدفين)”.

واستغل مهند عسيري غياب السوري عمر السومة عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفترة طويلة بسبب المعاناة من الإصابة، وشارك باستمرار في المباريات وظهر بمستوى مميز سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري أبطال آسيا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.







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