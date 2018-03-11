في الطائف.. فوضى وزحام وتدافع بسبب خلود الكويتية

المواطن - الطائف

أثارت خلود الكويتية المعروفة إعلاميًا بمشهورة شناب شات، بعد زيارتها الأخيرة لإحدى المولات التجارية بمحافظة الطائف، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفوضى التي شهدها المول نتيجة الشهرة الواسعة التي تحظى بها خلود.

الزيارة التي قامت بها خلود، أمس الجمعة، لم تكن صدفة، ولكن كان مخططًا لها، حيث أعلن عن حضورها قبل أيام من الزيارة، من قبل إحدى الجهات المنظمة لمهرجان نسائي شاركت فيه خلود صاحبة القاعدة الجماهيرية الواسعة على “سناب شات” و “انستجرام” .

وتسببت “خلود” في حالة كبيرة من الفوضى والازدحام المروري بين زوار “مول الطائف الدولي” تبع ذلك حالات تدافع وإغماء بين المعجبين ممن تدافعوا من أجل التقاط الصور التذكارية معها في مهرجان العروس النسائي داخل المول.

ونتيجة لحالة الفوضى بدأت الجهات المنظمة التحقيق في الواقعة نتيجة استياء الكثيرين من حالة الفوضى وتعطل حركة التسوق بالمول.

ورأى البعض أن الجهة التي نظمت المهرجان كان لابد لها أن تقوم بدور تنظيمي مع هيئة الهلال الأحمر، بحيث تكون حاضرة، تفاديا لوقوع حالات تدافع، مؤكدين أن إسعافات هيئة الهلال الأحمر بالطائف حضرت أمام المول بعد وقوع حالات تدافع وإغماءات .

وفي أول تصريح بعد أحداث المول قالت خلود : “اللي شفته أمس بالطائف من حب و كرم و عشق ما راح أنساه بحياتي لو يشيب رأسي”، ولم تشر أو تعتذر خلود عن حالات التدافع والفوضى، وهو ما أثار استهجان البعض .

جدير بالذكر أن خلود قدمت من دولة الكويت الشقيقة، وكان قد أُعلِنَ حضورها قبل أيام عدة من المؤسسة المنظمة لمشاركتها في مهرجان نسائي.







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